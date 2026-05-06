Els llibreters van facturar 26,7 milions per Sant Jordi i el 54,7% dels llibres venuts van ser en català

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
La setmana de Sant Jordi va facturar 26,7 milions d'euros, una xifra superior als 26,1 milions de l'any anterior, i el 54,7% dels llibres venuts van ser en català, segons el balanç de la Cambra del Llibre.
Es van vendre 2 milions d'exemplars, corresponents a 71.000 títols diferents, la qual cosa segons el parer de la Cambra, evidencia el "talent creatiu, la potència editorial i l'extensió de la xarxa llibretera de Catalunya", informa aquest dimecres en un comunicat.
Per gèneres, la ficció representa el 37,1% dels llibres venuts per Sant Jordi, seguida de la literatura infantil i juvenil, amb el 29%, la no-ficció, amb el 22,3%, i el còmic, amb l'11,6%.
Del total de llibres venuts, el 54,7% dels exemplars van ser en català i el 45,3% restant en castellà: per gèneres, el 71,1% han estat en català, en ficció el 50,7% en català, en no-ficció el 49,5% en català i en còmic el 36%.
Per províncies, a Barcelona el català ha representat el 52,8% dels llibres venuts, a Girona el 65,8%, a Lleida el 60,3% i a Tarragona el 53,2%.
CANVIS EN LA LLISTA DELS MÉS VENUTS
Com a llibres més venuts en ficció s'ha confirmat 'La intriga del funeral inconveniente' (Seix Barral) d'Eduardo Mendoza com el més venut, però 'La ciudad de las luces muertas' (Destino) de David Uclés ha passat del cinquè al segon lloc.
En ficció en català, la més venuda va ser 'Crispetes de mitjanit' (La Campana) de Regina Rodríguez Sirvent, en una classificació en la qual ara irromp com a tercer llibre més venut 'Després del naufragi' (Univers) d'Albert Sánchez Piñol.