Els infermers podran prescriure ibuprofeno i paracetamol per tractar la febre

MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat ha ampliat les possibilitats d'indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part dels infermers, que ara podran prescriure també ibuprofèn i paracetamol per tractar la febre.

En concret, la guia, que s'ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), pretén orientar les actuacions dels infermers (indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments), ja sigui per iniciar el seu ús, modificar la pauta, prorrogar, suspendre el tractament o finalitzar-ho.

El document, que es va aprovar en la Comissió Permanent de Farmàcia en el passat mes d'octubre, ha estat acordat pel Ministeri de Sanitat amb el Consell General d'Infermeria (CGE) i l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), entre altres representants dels professionals sanitaris.

Es tracta de la sisena guia de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part dels infermers. Prèviament, el Ministeri de Sanitat ha publicat guies per a Infermeria en casos de ferides, diabetis tipus 1 i tipus 2, cremades, ostomies i sobre anticoagulants orals.

Tal com es recull al BOE, els continguts descrits en aquesta guia pretenen "ser una ajuda als professionals per millorar els resultats en salut de les persones que atenen, a través d'una atenció sanitària integral, segura, col·laborativa, de qualitat, basada en l'evidència i centrada en la persona", i se cerca garantir la continuïtat assistencial.

A aquest efecte, els criteris per a la selecció de la guia han estat la incidència o prevalença de les situacions clíniques que aborden, la garantia de seguretat clínica en l'aplicació de les guies i el valor afegit que pugui aportar un abordatge precoç, equitatiu i col·laboratiu dels símptomes i situacions de salut a les que aquestes guies es refereixen.

Tenint en compte la rellevància clínica d'establir l'etiologia d'aquest símptoma, la decisió de reduir la febre amb antitèrmics assumeix que no hi ha benefici diagnòstic en permetre que la febre persisteixi, i permet en pacients sense contraindicacions pels antitèrmics, el control del símptoma, la prevenció de complicacions i millorar el confort del pacient.

El seguiment del tractament amb antitèrmics és una pràctica habitual dels infermers en l'àmbit de les seves competències, tant en Atenció Primària com en l'àmbit hospitalari, així com de l'educació sanitària a la població per a l'autogestió de símptomes lleus i la promoció de la salut i hàbits de vida saludables.

La intervenció d'infermeria, que possibilita la indicació d'antitèrmics, s'integra com una part més del conjunt de l'abordatge, procés diagnòstic i tractament global de les persones amb febre, i està destinada a controlar aquest símptoma, augmentar la confortabilidad de la persona, i disminuir les complicacions associades al mateix.

Per tant, l'actuació infermera que descriu aquesta guia se circumscriu al maneig farmacològic de la febre com a símptoma, i en cap cas exclou la valoració mèdica amb l'aplicació de les mesures que la situació clínica del pacient precisi.

Així, el document és la base que estableix el marc de referència dels infermers per a la realització d'actuacions relacionades amb la medicació durant el seguiment col·laboratiu en determinats tractaments individualitzats en persones amb febre mitjançant l'ús de protocols d'actuació o guies assistencials consensuats de manera multidisciplinària. "Amb aquestes actuacions es col·labora en la consecució de l'objectiu terapèutic de millorar o resoldre aquest símptoma i a prevenir futures complicacions", es recull en el BOE.

Aquesta guia s'emmarca dins del marc de desenvolupament establert en el Reial decret (RD) 954/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part dels infermers, així com les modificacions realitzades pel RD 1302/2018 de 22 d'octubre.