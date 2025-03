Els indicis de presumpta violència de gènere a l'assassinat de la dona de Martos (Jaén) revelats a l'autòpsia

GRANADA 8 març (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern central a Andalusia, Pedro Fernández, ha traslladat que els indicis de presumpta violència de gènere sobre l'assassinat de la dona de Martos (Jaén) a mans del seu marit s'han revelat a l'autòpsia, després de considerar la defunció en un primer moment com una mort natural.

Així ho ha comunicat Fernández en una declaració als mitjans abans de la manifestació del 8M celebrada a Granada. Els fets van tenir lloc dilluns passat 3 de març, quan un home de 80 anys de nacionalitat britànica va trucar als serveis d'emergències.

Els efectius d'aquest servei van acudir al domicili de la localitat esmentada i van traslladar la dona de 78 anys a l'hospital, on finalment va morir hores després d'ingresar-hi el mateix dia.

En aquest sentit, Fernández ha explicat que, en un primer moment, "es va considerar que la mort era natural i així es va confirmar, fins que, després d'investigar algunes dades i testimonis, la Guàrdia Civil va determinar que calia continuar amb la investigació, ja que hi havia alguns indicis que apuntaven a altres causes possibles".

"A l'autòpsia s'ha detectat la presència d'algunes lesions compatibles amb un possible episodi de violència de gènere previ a la defunció", ha assenyalat el delegat del Govern central, que ha afegit que, actualment, "el cas està sota procés judicial, ja que el jutge ha ordenat l'ingrés a la presó de l'acusat, la qual cosa ha portat a la judicialització del cas".

Actualment, el cas "està en seu judicial i li correspon a l'autoritat judicial continuar amb la investigació, aprofundir i determinar si finalment hi ha hagut una mort violenta o si, per contra, es descarta". Finalment, Fernández ha confirmat que no hi ha constància d'antecedents del matrimoni al Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema VioGén).