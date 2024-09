Els II Premis Amic-Nous Talents tornaran a acostar els universitaris als mitjans de proximitat

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) ha tornat a impulsar el concurs Amic-Nous Talents, que se celebra per segon any, per acostar els joves o estudiants universitaris catalans d'entre 18 i 25 anys als mitjans de proximitat.

L'objectiu és crear contingut en català a través de nous formats per a les xarxes socials i els interessats s'hi poden presentar fins al 30 de novembre, informa l'organització en un comunicat aquest dimarts.

El concurs consta d'una primera fase en què els participants han de crear un projecte de comunicació en format vídeo curt o un pòdcast o videopòdcast, i es premiarà amb 1.000, 500 i 250 euros el primer, segon i tercer premi, respectivament.

Els finalistes seran convocats a 'La Masia del Nou Talent', una jornada presencial en què es duran a terme tres proves i el jurat seleccionarà els guanyadors de cada format i es farà el lliurament de premis.

El març del 2025 tindrà lloc la selecció entre les empreses de mitjans i els guanyadors i finalistes del concurs, que podran fer pràctiques remunerades en un dels mitjans de comunicació d'Amic durant 4 mesos a mitja jornada.