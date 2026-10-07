Els hospitals Vall d'Hebron, Granollers i Bellvitge mantenen incidències per les pluges

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el General de Granollers i el de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), mantenen incidències per les pluges, informa aquest dimecres la Conselleria de Salut de la Generalitat.
Al Vall d'Hebron es mantenen tres sales d'operacions i dues ressonàncies magnètiques aturades i al de Granollers l'activitat assistencial ha recuperat la normalitat funcional, Urgències funciona amb normalitat i la unitat de recuperació postquirúrgica ha estat traslladada provisionalment.
A l'Hospital de Bellvitge hi ha entrades d'aigua en vies de solució a Semicrítics, passadissos de sales d'operacions, escales de consultes externes, una de les unitats d'hemodinàmica i la cafeteria, i s'està revisant el sostre d'una unitat després de caure en una habitació.