Els hospitals de Bellvitge i Martorell desprogramen l'activitat no urgent d'aquest dilluns a la tarda

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat i l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona) han desprogramat l'activitat no urgent de tarda per les "dificultats d'accés sobretot des del Baix Llobregat" causades per la dana.

Fonts de la Conselleria de Salut de la Generalitat han informat a Europa Press que el motiu és "protegir la integritat de la ciutadania atesa la dificultat i el risc que hi ha en els desplaçaments".

La mesura segueix la recomanació de Protecció Civil, que aquest dilluns cap a les 8.30 hores ha enviat una alerta als mòbils de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) per demanar precaució i evitar desplaçaments innecessaris per la previsió de pluges.

El departament de Salut també ha avisat que l'Hospital de Viladecans ha desprogramat l'activitat no urgent de tarda pels mateixos motius i fonts de l'hospital ho han confirmat a Europa Press.

La Conselleria de Salut ha assegurat que preveuen que "hi hagi més desprogramacions" en els serveis hospitalaris de les zones afectades per les pluges d'aquest dilluns.