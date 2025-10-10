Els fundadors del Sónar de Barcelona es desvinculen del festival

"Han estat 32 anys magnífics", asseguren
BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Els tres fundadors del Festival Sónar de Barcelona, Enric Palau, Ricard Robles i Sergio Caballero, s'han desvinculat del festival tres dècades després de la seva creació, segons ha pogut confirmar Europa Press.
El festival ara compta amb la figura de François Jozic com a nou CEO, responsable del Brunch Elektronic, després que Palau, Robles i Caballero el dirigissin des de la primera edició el 1994, ha publicat aquest divendres 'La Vanguardia'.
En una declaració remesa a Europa Press, els tres fundadors han assegurat: "Han estat 32 anys magnífics, plens d'esforç, reptes i moments inesborrables".
Han assegurat que tot el que Sónar ha aconseguit al llarg d'aquest temps ha estat possible gràcies al "talent i la dedicació" de les comunitats creatives que els han acompanyat, l'equip humà que l'ha impulsat, la ciutat de Barcelona i la fidelitat del públic.
"Ens sentim profundament agraïts a totes les persones, institucions, socis i amics que han format part d'aquesta història i l'han feta possible", han dit.
Han explicat que ara cadascú inicia una nova etapa "amb il·lusió" i han desitjat que Sónar es continuï projectant amb èxit cap al futur.
COMPRA EL 2018
El 2018 el grup Superstruct Entertainment va adquirir Sónar, el principal inversor del qual era en aquell moment Providence Equity Partners, i el 2024 aquest grup va ser comprat per un consorci format pel fons KKR i més de 90 inversors.
La passada edició del festival va estar marcada per la polèmica de la presència del fons KKR en l'accionariat, un any en què el festival va aconseguir 161.000 espectadors, 7.000 més que l'anterior.
El Sónar 2026 està previst per al 18, 19 i 20 de juny a Fira de Barcelona Gran Via, on s'integrarà tots els xous i activitats de Sónar de Dia, Sónar de Nit i Sónar+D.