Els floristes catalans demanen una regularització de les parades de roses per Sant Jordi

BARCELONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Floristes de Catalunya ha demanat aquest divendres una "regularització" de les parades de roses per Sant Jordi, i ha reivindicat l'aposta per la rosa d'autor.

En un comunicat, el gremi ha assegurat que les previsions apunten a una previsió de vendes que superarà per primera vegada els 7 milions de roses, però ha lamentat que "només un 25% d'aquesta venda correspon als professionals floristes; la resta s'estén per les nombroses parades de venda de roses que cada any saturen els carrers".

En vista d'aquesta situació, el Gremi ha demanat redimensionar Sant Jordi, atorgant "menys permisos de parades a particulars", i que aquestes llicències siguin de pagament a un preu raonable per responsabilitat, compromís i seguretat.

El gremi ha precisat que d'aquest pagament les entitats benèfiques n'haurien d'estar exemptes perquè el seu benefici va destinat a accions socials i no comercials.

Ha subratllat l'aposta del Gremi per les roses d'autor, composicions de roses creades pels floristes amb un valor artesanal, i ha dit que hi ha contingència en els preus, que van dels 6 o 8 euros fins als 15 en funció de l'ornamentació i l'embolcall.