Els ferits a la Facultat de Química de Tarragona són tècnics i estan fora de perill

Manipulaven àcid nítric quan una de les ampolles ha caigut a terra
TARRAGONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -
Les tres persones ferides en una explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV), a Tarragona, aquest dilluns al matí, són tècnics que preparaven el material de laboratori per començar el curs i es troben "estables i fora de perill", ha informat la URV en un comunicat.
De fet, han estat ells mateixos els qui han activat el protocol: han avisat al 112, s'han dutxat immediatament i han sortit caminant del laboratori.
Un home i una dona han resultat ferits de gravetat i traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, mentre que la tercera persona afectada, una altra dona, ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla, també a Tarragona, han informat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.
ÀCID NÍTRIC
En el moment de l'explosió els tres membres del Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (Ptgas) transferien àcid nítric d'una ampolla de 5 litres a d'altres més petites, d'un litre, quan una ha caigut a terra.
En el comunicat, la Universitat explica que la manipulació d'aquest producte es fa en bombes especials dins una campana extractora, que té un vidre que protegeix el cos de qui el manipula, que al seu torn porta un equip de protecció individual (EPI).
En aquest sentit, la vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries, Fàtima Sabench, ha afirmat que la manipulació s'ha fet seguint totes les normes de seguretat i que, a més dels tècnics, no hi havia estudiants al laboratori en el moment dels fets.
A més, els degans de la Facultat de Química i Enologia, Joan Carvajal i Manuel Suàrez, han explicat que el fet que els treballadors hagin activat les dutxes d'emergència de manera immediata ha permès diluir el contaminant, de manera que la intervenció dels Bombers de la Generalitat ha consistit en la neteja i descontaminació de l'espai.
Carvajal també ha assenyalat que el producte que manipulaven és habitual al laboratori i en la indústria química i, per tant, no és un producte que comporti altres perills específics més enllà de cremades per la pròpia acció de l'àcid i que per això no s'ha activat l'emergència per núvol de contaminació química.