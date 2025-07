Els experts preveuen un augment de meduses a la costa catalana aquest estiu per les altes temperatures

Des de l'ICM lamenten que "fa uns vuit anys" que no s'estudia l'arribada de meduses a les platges espanyoles

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Els experts han advertit que el fort augment de la calor dels últims dies està causant un increment de les temperatures al Mediterrani i preveuen un augment de la presència de meduses a les costes catalanes durant aquest estiu.

En una entrevista d'Europa Press, l'oceanògrafa de l'Àrea d'Investigació i Conservació de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (Cram), Sílvia Giralt, ha assenyalat que la proliferació de meduses no és només per l'augment de temperatures sinó també per la rapidesa d'aquesta pujada, que fa que el seu cicle de reproducció "s'acceleri i n'hi hagi més quantitat".

Així i tot, apunta que podria ser que finalment no arribessin tantes meduses perquè aquest any hi ha hagut moltes pluges, la qual cosa genera una important aportació d'aigua fluvial al mar i aquesta "alta salubritat, a conseqüència de la barreja amb aigua dolça, no és un entorn favorable" per a aquestes espècies.

Aquesta calor també afavoreix l'aparició d'espècies invasores, que obstaculitzen per l'estret de Gibraltar i estaven molt focalitzades al sud, però que "és probable que amb aquest augment de temperatures pugin"; i que les espècies autòctones pateixin estrès tèrmic --el corall i la posidònia-- o siguin més vulnerables --mol·luscs i altres invertebrats.

AIGUA A 28 GRAUS AL SUD DE CATALUNYA

En unes declaracions a Europa Press, el director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Agustín Sánchez-Argila, ha assenyalat que aquesta setmana s'han registrat uns 28 graus en les aigües davant del Delta de l'Ebre i el Port de Tarragona, cosa "molt excepcional".

Assegura que amb aquesta temperatura les meduses tenen més fàcil traslladar-se des de mar endins cap a la costa: comencen a reproduir-se al talús continental, a uns 150 o 200 metres, però arran de la calor de l'aigua desapareix el gradient de temperatura que sol haver-hi entre aquesta zona i la costa i, per això, arriben a les platges.

També destaca la temperatura de l'aigua a l'Estartit (Girona), on s'han registrat entre 22,5 i 23 graus aquests dies, la qual cosa suposa 1,5 graus més que les temperatures dels últims vint anys per aquestes dates.

"PRENDRE'S EL TEMA AMB MOLTA NATURALITAT"

D'altra banda, l'investigador del Departament de Biologia Marina de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), Josep Maria Gili, ha lamentat que actualment no hi hagi projectes de seguiment i estudi continu de les arribades de meduses a les platges espanyoles, ja que "es va deixar d'estudiar fa uns vuit anys".

Amb les dades dels últims estudis que tenen, fa uns vuit anys a Catalunya hi havia 30.000 persones afectades per meduses durant els tres mesos i mig d'estiu i, d'aquestes, entre un 5% i un 6% acabaven amb problemes permanents com al·lèrgies, però que aquestes dades actualment es desconeixen perquè "no es recull aquesta informació".

Sí que ha constatat que, arran de la calor i la seva persistència, aquest abril ja hi havia meduses a les platges catalanes, i assenyala que un altre factor és la sobrepesca: "Les meduses són fonamentals (com a aliment) per a moltes espècies. Si treus els depredadors, les meduses sobreviuen més i, per tant, hi ha més descendència".

Assegura que cada vegada hi haurà més meduses, però que no a totes les platges i, si n'hi ha, no serà contínuament, i defensa que és un fenomen que es pot gestionar: "La idea és anar a la platja amb prevenció i el dia que hi hagi meduses anar a la piscina o canviar de platja, però cal prendre's el tema amb molta naturalitat".

RECOMANACIONS

El coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona, Oriol Roman, que porten la zona litoral des de la platja del Miracle de Tarragona fins a la de Tamarit, ha assenyalat que en les últimes setmanes, en dies puntuals, han atès "més picades de meduses del que seria normal", però que ara com ara entra en la normalitat d'altres anys.

Del 16 al 27 de juny en aquesta zona van registrar 26 picades de meduses, i Roman recomana no aplicar aigua dolça pensant que alleujarà el dolor, perquè "fa l'efecte contrari", sinó acudir al punt de Creu Roja on netejaran la picada amb sèrum, retiraran restes de tentacles --si n'hi ha-- i s'aplicarà antisèptic.

D'altra banda, fins aquest divendres Creu Roja de Tarragona van fer un total de 311 assistències sanitàries, entre les quals s'inclouen picades de medusa, peix aranya, cremades, ferides i marejos, entre d'altres.