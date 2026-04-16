Els EUmies 2026 premien un projecte de renovació a Bèlgica i un espai temporal a Eslovènia

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
Els EUmies Awards 2026 han reconegut la renovació del centre de convencions dels anys 50 Charleroi Palais des Expositions a Valònia (Bèlgica) i l'espai temporal del Teatre Nacional Eslovè Drama a Ljubljana (Eslovènia).
Segons informa l'organització en un comunicat d'aquest dijous, el projecte belga ha estat el guanyador de l'Arquitectura 2026, i ha anat a càrrec dels arquitectes AgwA (Brussel·les) i Architecten jan de vylder inge vinck (Gant), amb l'Ajuntament de Charleroi com a client.
El projecte ha estat premiat per la "intel·ligent i precisa" transformació d'un edifici firal existent per generar noves possibilitats espacials i socials, reactivant el lloc assumint les seves limitacions i dialogant amb les qualitats de l'edifici.
D'altra banda, el projecte eslovè és el guanyador de l'Arquitectura Emergent 2026 i ha anat a càrrec dels arquitectes Vidic Grohar Arhitekti (Ljubljana), amb encàrrec de l'empresa L56 d.o.o.
Aquest ha estat premiat per la seva "capacitat de transformar una condició temporal en una declaració arquitectònica potent i duradora, activant un complex industrial abandonat com una infraestructura cultural dinàmica".
L'11 i 12 de maig tindrà lloc la cerimònia de lliurament de premis al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona, dins els EUmies Awards Days, un esdeveniment de dos dies en el marc de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura.