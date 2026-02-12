Els estudiants catalans de Periodisme escriuen sobre els reptes de la UE des de les seves destinacions Erasmus

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
La Representació de la Comissió Europea a Barcelona i el Diari de Barcelona --publicació de la UPF-- han impulsat la iniciativa 'Corresponsals del canvi' amb la qual els estudiants de Periodisme podran escriure reportatges sobre els reptes de la UE des de les seves destinacions Erasmus.
Els joves podran fer de "corresponsals" des de les ciutats on fan una estada Erasmus i buscar fonts internacionals, i fins ara s'han rebut tres reportatges multimèdia que el Diari de Barcelona publicarà a partir de dilluns, informa la Representació de la CE en un comunicat aquest dijous.
Les històries aborden la situació de l'habitatge per als estudiants a París (França), els reptes dels productors d'oli a Grècia i la situació de les torberes a Irlanda; i a l'estiu es publicaran la resta de reportatges, escrits des de Ljubljana (Eslovènia), Roma (Itàlia), Aarhus (Dinamarca) i Växjö (Suècia).