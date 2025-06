Els estudiants catalans ja poden consultar les seves notes de la Selectivitat 2025

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

Els estudiants catalans ja poden consultar des d'aquest dimecres les notes dels seus exàmens de la Selectivitat 2025 al web 'Portal d'accés a la universitat' de la Generalitat, han informat fonts de la Conselleria d'Investigació i Universitats.

Per consultar les qualificacions han d'introduir l'identificador i la contrasenya que tenien per accedir-hi, i pròximament es publicaran les notes de tall per accedir als diferents estudis oferts.

Les mateixes fonts han recordat que el període de preinscripció estarà obert fins al 30 de juny i que l'11 de juliol serà la primera assignació de places.