Els estudiants catalans ja poden consultar les seves notes de la Selectivitat 2024

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

Els estudiants catalans ja poden consultar des d'aquest dimarts a la tarda les notes dels seus exàmens de la Selectivitat 2024 en la web 'Portal d'accés a la universitat' de la Generalitat, han informat fonts de la Conselleria d'Investigació i Universitats.

Per consultar les qualificacions hauran d'introduir l'identificador i la contrasenya que tenien per accedir a la web, i es preveu que les notes de tall per accedir als diferents estudis surtin pròximament.

Els alumnes podran sol·licitar la revisió de l'examen des d'aquest dimecres fins al divendres; els resultats de la revisió sortiran el 2 de juliol; i la sol·licitud per veure l'examen es podrà fer des del 2 de juliol fins al dia 5, però només si s'havia demanat prèviament la revisió.