Els estudiants catalans comencen les PAU 2026 aquest dimarts amb Llengua Castellana

Estan marcades per la visita del Papa a Barcelona i la prova pilot de detectors de mòbils
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
Un total de 45.821 estudiants de Catalunya han començat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat (PAU) del 2026 i en aquesta jornada faran els exàmens de Llengua Castellana i Literatura i Llengua Estrangera de la fase d'accés, l'antiga fase general.
Repasos d'última hora, converses per alleujar tensions, consells per part dels professors que acompanyaven els estudiants i comprovacions de si es porta el DNI al damunt i els bolígrafs adequats, han omplert els passadissos del campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona des de primera hora del matí, en una jornada marcada per les restriccions de mobilitat per la visita del papa Lleó XIV a la capital catalana a més de per la manifestació dels docents en una nova vaga educativa.
A la UPF Ciutadella, la presidenta del tribunal de les PAU, Rosa Cerarols, ha afirmat en unes declaracions a la premsa abans dels exàmens que no hi ha hagut "cap incidència" a hores d'ara i que les proves han començat amb normalitat, i afegeix que els alumnes han arribat molt aviat precisament per les dificultats de mobilitat per la visita del Papa.
Sobre la prova pilot dels detectors de mòbils, explica que es farà de manera aleatòria, que una persona entrarà amb el dispositiu a les aules i farà un recorregut per veure si hi ha aparells electrònics; que entrarà i sortirà com un vigilant i no "suposarà cap ruptura de la concentració".
Cerarols ha assenyalat que a la UPF Ciutadella s'examinen de les PAU "més de 1.000 estudiants", amb 4 tribunals, i fan els exàmens en unes 16 aules, a més d'altres especials que s'obriran per a algunes proves de la fase d'admissió, com Anàlisi Musical o Dibuix Artístic.
EXÀMENS
Els alumnes han començat a entrar a les aules a les 8.30 hores per situar-se al seu lloc i deixar-ho preparat tot perquè els examinadors els puguin passar els exàmens, que han començat a les 9 en punt amb el de Llengua Castellana.
Aquest dimarts també es fa l'examen de Llengua Estrangera (també de la fase d'accés de les PAU) a les 12 hores i dimecres, a les 9, els estudiants faran el d'Història o Història de la Filosofia (que han de triar una de les dues matèries).
Dijous serà el torn de Llengua Catalana i Literatura, a les 9; i, a més dels exàmens de la fase d'accés, els alumnes aquests dies també s'examinaran d'altres matèries triades per a la fase d'admissió (antiga específica), com Biologia, Geografia, Dibuix Tècnic o Química, entre d'altres.
MATRICULACIONS
Els alumnes catalans matriculats per a les proves d'aquest any superen en 1.583 els del 2025 i aquesta xifra suposa un cinquè rècord consecutiu de matriculacions; i aquest any serà l'últim en el qual la convocatòria extraordinària se celebri al setembre (els dies 2, 3 i 4), ja que a partir del 2027 s'avançarà al juliol.
Del total, 35.052 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat batxillerat; 5.965 provenen de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica, i 4.804 són de matrícula lliure; i per demarcacions, 34.606 són a Barcelona; 4.068 Girona; 2.716 Lleida, i 4.431 Tarragona.
DETECTORS DE MÒBILS
Aquest any, s'implementa la prova pilot aleatòria amb detectors d'aparells digitals de comunicació (mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals, entre d'altres), i que seran uns 100 a tot Catalunya, segons expliquen fonts del departament a Europa Press.
L'incompliment de la norma de no utilitzar aquests dispositius o per còpia en els exàmens comportarà l'expulsió immediata de l'estudiant de l'aula, la qualificació de 0 en aquest examen i la possible imposició de sancions per part de la comissió organitzadora de les PAU, qui pot decidir anul·lar la totalitat de les PAU a l'estudiant.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I RESULTATS
L'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu derivades de trastorns de l'aprenentatge i la comunicació com TDA, TDAH o TEA, disposaran de 30 minuts més per fer cada examen; i a l'alumnat amb un trastorn de comunicació i llenguatge se li aplicarà, addicionalment, criteris de correcció específics en els descomptes per errors de normativa.
Els mateixos dies de les proves, un cop finalitzat cada examen, s'aniran publicant al Canal Universitats els enunciats de les diferents matèries juntament amb els corresponents criteris de correcció; i els resultats de les PAU es publicaran el 23 de juny i es podran consultar al Portal d'accés a la universitat.