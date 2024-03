Els embassaments del Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i Girona, tornen a superar el 16% de capacitat

Les conques internes catalanes augmenten fins al 15,55%



BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

Els pantans del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i l'àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, han tornat a augmentar la seva capacitat per sobre del 16%, aquest dilluns en el 16,05%, quan dilluns passat estaven al 15,69%.

És l'última actualització de l'informe dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultat per Europa Press, que mostra que els pantans d'aquest sistema tenen actualment un volum de 98,24 hectòmetres cúbics, tot i que continuen per sota de les xifres de l'any passat (26,93% i 164,83 hectòmetres cúbics).

El Pla especial de sequera de Catalunya preveu que l'estat d'emergència per sequera es declari quan la capacitat dels pantans baixa del 16%, per la qual cosa ara s'obre la incertesa sobre si hi haurà un canvi de fase o no als municipis del Ter-Llobregat, en estar al 16,05%.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ja va deixar clar dijous de la setmana passada que si la variació dels embassaments és inferior, i "té una durada de dies o setmanes", no es faran modificacions i es mantindrà la mateixa fase d'emergència, tot i que no va descartar anar a una fase inferior si el mes d'abril és plujós.

Els pantans del Ter-Llobregat van baixar per primera vegada del 16% de capacitat el 8 de febrer, quan van arribar al 15,9%, tot i que el mínim històric es va registrar entre el 8 i el 9 de març, quan van arribar al 14,8%.

CONQUES INTERNES

Els embassaments de les conques internes catalanes han augmentat la seva capacitat respecte a la setmana passada i arriben al 15,55%, quan dilluns passat estaven al 15,25%.

Les dades mostren que les conques han augmentat 0,30 punts en relació amb dilluns passat, tot i que continuen per sota del volum registrat per les mateixes dates de l'any passat, que era del 27%.

El pantà de Darnius Boadella està a l'11,51% de capacitat; el de Sau al 3,86%; Susqueda al 20,91%; la Baells al 20,80%; la Llosa del Cavall, al 16,49%; Sant Ponç, al 29,51%; Foix, al 59,07%; Siurana, al 3%, i Riudecanyes, al 2,72%.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics, se situa al 46,27%, amb un total de 862,8 hectòmetres cúbics, per sobre de l'estat de l'any passat, quan estaven al 39,12% i 729,3 hectòmetres cúbics.