Els embassaments del Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i Girona, superen el nivell de fa un any

Les conques internes continuen creixent i se situen al 24,13%



BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i l'àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, han superat aquest dimecres el nivell que tenien l'any passat en aquesta mateixa data i se situen al 25,27%, respecte al 25,14% del 2023.

Es tracta de l'última actualització de l'estat dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultada per Europa Press, que mostra que els pantans d'aquest sistema han arribat als 154,64 hectòmetres cúbics d'aigua.

L'augment es deu a les últimes pluges registrades a Catalunya, que han fet pujar la capacitat dels embassaments del Ter-Llobregat, que havien arribat a estar al 14,8% durant el 8 i 9 de març d'aquest any, el mínim històric.

També coincideix amb l'aixecament dimarts de l'estat d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat amb el consegüent alleujament de part de les mesures, com per exemple que la dotació d'aigua per persona i dia passi de 200 litres a 230.

CONQUES INTERNES I CHE

Quant als embassaments de les conques internes catalanes, també han augmentat i aquest dimecres se situen al 24,13% de la seva capacitat, quan dimarts estaven al 23,78%, tot i que encara no superen el nivell que tenien el 2023 (25,23%).

Per pantans, el de Darnius Boadella se situa al 16,46% de la seva capacitat; el de Sau al 14,37%; Susqueda al 26,39%; la Baells al 38,45%; la Llosa del Cavall, al 24,24%; Sant Ponç, al 32,56%; Foix, al 64,92%; Siurana, al 2,68%, i Riudecanyes, al 2,61%.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics, se situa al 53,45%, amb un total de 996,6 hectòmetres cúbics d'aigua, mentre que l'any passat estaven al 35,86% i 668,6 hectòmetres cúbics.