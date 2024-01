Els embassaments de les conques internes catalanes segueixen a la baixa i se situen en el 16,47%

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Els embassaments de les conques internes catalanes han tornat a reduir la seva capacitat i se situen en el 16,47%, una xifra per sota del volum registrat fa una setmana, quan estaven al 16,73%.

Així ho reflecteix l'última actualització aquest dimarts de l'informe de l'estat dels embassaments de l'ACA, consultat per Europa Press, que mostra que el volum actual està per sota del registrat per aquestes mateixes dates l'any passat, quan era del 30,66%.

L'embassament de Darnius Boadella està al 12,74% de capacitat; el de Sau, al 6,54%; Susqueda, al 20,85%; la Baells, al 21,79%; la Llosa del Cavall, al 17,51%; Sant Ponç, al 27,67%; Foix, al 53,69%; Siurana, al 3,45%, i Riudecanyes, al 3,05%.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics se situa en el 41,83%, quan fa un any estaven a un 40,17% de capacitat.

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha advertit aquest dimarts que Catalunya pot entrar aquest gener en fase d'emergència per la sequera si no arriben precipitacions "molt abundants" en les pròximes setmanes i els embassaments baixen fins al 16% de capacitat.