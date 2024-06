Els embassaments de les conques internes catalanes passen del 14% al 32% de capacitat en tres mesos

El sistema Ter-Llobregat se situa al 33,60%, respecte al 26,91% de fa un any



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

Els pantans de les conques internes catalanes han augmentat la seva capacitat del 14,4% al 32,03% en tres mesos, després que el 8 de març van arribar al mínim històric i en comparació amb les dades de dimarts de l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Segons les dades, consultades per Europa Press, els embassaments de les conques internes catalanes tenen actualment 222,46 hectòmetres cúbics d'aigua.

Aquest augment es deu a les pluges registrades l'últim mes i mig, que han fet que els embassaments de les conques internes catalanes superin la capacitat que tenien l'any passat per aquestes mateixes dates, quan estaven al 26,67%.

En general els pantans han augmentat la seva capacitat: el Darnius Boadella està al 22,59%; Sau al 30,61%; Susqueda al 31,67%; la Baells està al 47,04%; la Llosa del Cavall, al 26,83%; Sant Ponç, al 34,31%; Foix i Siurana han reduït una mica el seu volum (amb el 68,77% i 2,34%, respectivament); i Riudecanyes ha crescut i està al 2,48%.

TER-LLOBREGAT

Quant als pantans que pertanyen al sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i l'àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, se situen aquest dimarts al 33,60% de la seva capacitat amb 205,67 hectòmetres cúbics d'aigua.

Aquestes xifres contrasten amb les registrades per les mateixes dates l'any passat, quan aquests embassaments estaven al 26,91% de capacitat i tenien un total de 164,70 hectòmetres cúbics.

El baix nivell dels embassaments i l'escassetat de pluges va portar el Govern l'1 de febrer del 2024 a declarar l'emergència per sequera als 202 municipis del sistema Ter-Llobregat, amb una dotació d'aigua de 200 litres per persona i dia.

La millora de l'estat dels pantans va portar a aixecar el 7 de maig l'emergència per sequera en aquests 202 municipis i tornar a la fase d'excepcionalitat, que suposa menys restriccions, com que es torni a una dotació de 230 litres per habitant i dia.

D'altra banda, l'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics, se situa al 61,14% mentre que l'any passat estava al 37,16%.