Els embassaments de les conques internes catalanes continuen a la baixa i se situen al 15,57%

El sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona, està al 16,05%



BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Els embassaments de les conques internes catalanes han tornat a reduir la seva capacitat i se situen al 15,57%, amb una disponibilitat actual de 108,09 hectòmetres cúbics d'aigua, dins el context de sequera que actualment viu Catalunya.

Així ho reflecteix l'última actualització aquest dimarts de l'informe de l'estat dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultat per Europa Press, en què el volum actual està per sota del registrat en aquestes mateixes dates l'any passat, que era del 28,58%.

El pantà de Darnius Boadella està a l'11,75% de capacitat; el de Sau, al 3,61%; Susqueda, al 21,19%; la Baells, al 20,67%; la Llosa del Cavall, al 16,94%; Sant Ponç, al 27,66%; Foix, al 56,22%; Siurana, al 3,29%, i Riudecanyes, al 2,83%.

Els pantans del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i l'àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, estan al 16,05% de capacitat, amb un total de 98,26 hectòmetres cúbics d'aigua, per sota del llindar fixat pel Pla Especial de Sequera per entrar en emergència per sequera.

ESTAT D'EMERGÈNCIA

La Generalitat va declarar dijous de la setmana passada l'estat d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, amb una limitació de 200 litres per habitant i dia en la fase 1 de l'emergència i amb restriccions al reg; als usos agrícoles, ramaders i industrials; a les dutxes de gimnasos i a l'ompliment de piscines, entre d'altres.

Un total de 239 municipis de Catalunya ja estan en estat d'emergència: 163 localitats a Barcelona, 63 a Girona, 11 a Lleida i 2 a Tarragona.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics se situa al 42,75%, amb un total de 797 hectòmetres cúbics d'aigua.