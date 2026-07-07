Els embassaments a Espanya se situen al 77,1% amb 43.199 hm3 i perden sis punts des de principis de juny

Rafael Bastante - Europa Press - Arxiu
MADRID 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Els embassaments en el conjunt d'Espanya se situen al 77,1% de la seva capacitat amb 43.199 hectòmetres cúbics (hm3), segons les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. En total, han perdut sis punts des de principis de juny (quan se situaven al 83,1%, amb 46.593 hm3). En l'última setmana, la reserva hídrica ha perdut 756 hm3, la qual cosa suposa l'1,3% de la seva capacitat.
Durant aquesta setmana, les precipitacions han estat escasses al vessant mediterrani i molt escasses al vessant atlàntic. La màxima s'ha produït a Girona (Aeroport), on s'han recollit 19,3 litres per metre quadrat (l/m2). A hores d'ara, el vessant atlàntic se situa al 78,2% amb 33.181 hm3 mentre que el mediterrani està al 73,4% amb 10.018 hm3.
En total, hi ha vuit conques per sobre del 80%: les internes de Catalunya (88%); les internes del País Basc (85,7%); Guadalete-Barbate (83,9%); el Cantàbric Occidental (82,2%); el Guadalquivir (81,5%); el Duero (81,3%); Tinto, Odiel y Piedras (80,8%) i el Guadiana (80,4%).
Per sota del 80% se situen el Miño-Sil (78,4%); l'Ebre (78,2%); el Cantàbric Oriental (78,1%); la Conca Mediterrània Andalusa (73,7%); el Tajo (71,4%); Galícia Costa (67,4%); el Xúquer (63,1%); i el Segura (58,1%).