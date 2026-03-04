Els eixos verds i reduir el trànsit baixen 3,1 dB el soroll a les ciutats, segons un estudi de la UAB

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
La implantació d'eixos verds i la reducció del trànsit motoritzat a les ciutats redueix "significativament" els nivells de soroll ambiental, en una mitjana de 3,1 decibels (dB), segons un estudi fet a Barcelona per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
La investigació, liderada per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i publicada recentment en la revista científica 'Cities & Health', compara dades de 7 estacions acústiques permanents abans (el 2022) i després (el 2023) dels nous eixos verds al districte de l'Eixample, informa la UAB en un comunicat aquest dimecres.
Els resultats indiquen que la disminució del soroll és més pronunciada durant el dia que durant la nit, i més gran en dies laborables que en caps de setmana, mentre que les reduccions més notables es registren a les noves places situades a la intersecció de dos eixos verds, "espais especialment allunyats del trànsit de pas".
Malgrat aquesta millora, els nivells de soroll posteriors a la intervenció continuen superant els valors recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea (UE), que situen els llindars aconsellables per al soroll ambiental al voltant dels 53-55 dB.
Segons l'investigador de l'ICTA-UAB i autor principal de l'estudi, Samuel Nel·lo Deakin, les dades "suggereixen que la preocupació que el soroll de l'activitat dels vianants i l'oci arribi a ser més gran que el del trànsit no sembla justificada", almenys en les ubicacions analitzades.