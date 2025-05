Els educadors socials demanen més recursos i menys rotació als centres de menors tutelats

La CGT critica el "petit monopoli" per la concentració de centres en poques mans

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha demanat destinar més recursos per als centres residencials de menors tutelats per reduir l'alta rotació de professionals, així com una justificació i revisió de les externalitzacions, com a part de la transformació de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat.

El vicepresident de la Junta de Govern del CEESC, Albert Font-Tarrés, ha explicat a Europa Press que els serveis d'atenció a la infància i l'adolescència "estan sobresaturats des de fa anys".

Fonts del Sector Social de la CGT consultades per Europa Press han criticat les externalitzacions i el "petit monopoli" que a parer seu hi ha a la DGAIA, amb la majoria de centres concentrats en mans de poques entitats, la qual cosa afirmen que repercuteix en la qualitat de l'atenció i la fiscalització dels recursos.

CEESC

Font-Tarrés ha dit que els casos en què la Generalitat assumeix la tutela, que haurien de concentrar la major part d'atenció i recursos, són els casos en què s'opta per versions "barates" mitjançant externalitzacions, la qual cosa afecta la qualitat del servei i precaritza la majoria del sector.

Aquesta situació causa una alta rotació entre professionals, ja que són conscients de la manca de recursos i, textualment, de la seva poca capacitat de fer la seva feina amb dignitat: això és particularment nociu en un treball basat en el vincle, en el qual cal "estabilitat, confiança i relació entre persones", i dificulta la generació de referents adults positius.

En aquesta línia, un informe de l'abril passat del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) recollia que el 52,3% de treballadors socials que abandonen el sector ho fan a causa dels salaris baixos, una càrrega "excessiva" de feina i la manca de recursos per fer-hi front, i demanava una "actualització i millora" dels convenis col·lectius i formacions de suport emocional i gestió de l'estrès.

Una altra de les qüestions a abordar, segons Font-Tarrés, és que hi ha persones treballant amb titulacions inferiors a les requerides --com el grau universitari--, i no es deu a la falta de professionals, ja que cada any surten de la universitat molts graduats: "És culpa de les condicions de treball i laborals, del sou i de la situació en què treballen".

Font-Tarrés ha explicat que el sector està molt fragmentat i això dificulta el seguiment dels recursos de la DGAIA, per la qual cosa ha demanat una millora dels mecanismes de control; entén que encapçalar la DGAIA és una de les responsabilitats sensibles dins d'un govern, però demana una acció conjunta de tots els departaments de la Generalitat i evitar crear dispositius segons la "moda" del moment o segons el que digui l'opinió pública.

CGT

Les fonts de la CGT han coincidit a criticar les externalitzacions i com es gestionen i ha apuntat que, en termes generals, hi ha una diferència salarial "molt gran" entre els professionals del sector públic --una minoria-- i els del privat, amb diferències de fins a 700 euros en sou net.

Asseguren que, amb aquesta dinàmica, "el sentiment de pèrdua, la manca de confiança i l'abandonament" són continus en els menors: si un adolescent té cada pocs mesos un referent nou, no li explicaran traumes o intimitats, la qual cosa dificulta, entre altres coses, la prevenció de casos d'abusos com el que s'ha destapat recentment.

La CGT insisteix que intervenir en prevenció i en atenció primària és "molt més econòmic" que fer-ho quan el menor ja està en un centre residencial, que és l'últim recurs, el més car i el que més externalitzat està.

El sindicat demana també que es reconeguin i remunerin degudament la formació i la càrrega emocional d'aquests treballs, i coincideixen a assenyalar la problemàtica respecte a les titulacions: "No es pot cobrir la plaça d'un metge amb la d'una infermera".

A més, asseguren que la majoria de centres externalitzats acaben en mans d'unes poques entitats, la qual cosa, d'una banda, redueix la transparència i el control de les despeses i, de l'altra, dificulta que es reportin les irregularitats, ja que és fàcil identificar qui ho fa, com critica el sindicat respecte als casos recents.

En aquest context, lamenten que la DGAIA s'hagi reunit amb la "cúpula" del tercer sector en comptes d'amb els professionals que treballen amb els nens abans de presentar la transformació el dilluns, i critiquen que els canvis sempre s'anunciïn, textualment, de forma reactiva.