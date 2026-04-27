Els educadors socials de Catalunya demanen retirar la prova pilot dels Mossos als centres educatius

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (Ceesc) ha mostrat el seu "desacord" i ha demanat la retirada de la prova pilot anunciada pel Govern dijous passat de desplegament dels Mossos d'Esquadra en algunes escoles catalanes.
En un comunicat aquest dilluns, considera que als espais educatius "no s'hauria de contemplar la incorporació de cossos policials" i opina que els professionals de l'educació social són els que tenen atorgades les funcions de prevenció de conflictes, mediació i acompanyament a l'alumnat.
Assegura que aquesta decisió s'ha pres sense que el Ceesc n'hagi estat informat ni consultat prèviament quan "als centres educatius els educadors socials desenvolupen una feina per millorar la convivència i el clima del centre"; i demana el reconeixement i la incorporació efectiva de l'educador social als centres.