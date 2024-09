Els dos detinguts pel tiroteig a la Font de la Pólvora passaran dijous davant el jutge

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

Els dos homes de 23 i 26 anys presumptament relacionats amb la mort de dues persones al barri de la Font de la Pólvora de Girona la nit del 23 de juny passaran a disposició judicial aquest dijous, segons han explicat fonts policials a Europa Press aquest dimecres.

El dia dels fets, una baralla va provocar quatre ferits greus, que van ser traslladats a l'Hospital Josep Trueta de la ciutat, on dos van morir --un home de 48 anys i una dona de 44--.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha investigat durant aquests mesos i ha identificat i localitzat diverses persones que presumptament hi van participar, tot i que posteriorment van fugir del lloc per no ser detinguts.

Dimarts, alguns d'aquests investigats, acompanyats dels seus advocats, es van dirigir fins a les dependències policials de Girona, es van entregar i van quedar detinguts.

La investigació continua oberta i sota secret d'actuacions per localitzar i detenir la resta de persones presumptament implicades.