Els docents en vaga tallen carrers a Girona, Tarragona, Granollers (Barcelona) i Lleida

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
La vaga educativa de docents a Catalunya ha provocat talls als carrers de Girona, Tarragona, Granollers (Barcelona) i Lleida, en aquest últim cas de professionals de les escoles oficials d'idiomes (EOI), a més de Barcelona ciutat, des d'aquest dimecres a les 10.30 hores.
La vaga a Girona ha començat al pont del Dimoni, la de Tarragona a l'estàtua dels Despullats i la de Granollers (Barcelona) al pavelló d'esports, han apuntat fonts d'Ustec·Stes a Europa Press.
Aquest dimecres és la segona vaga educativa d'aquest cicle de mobilitzacions fins al juny i la quarta vaga educativa des de l'inici d'aquest curs.