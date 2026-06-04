Els docents en vaga tallen l'A-2 a Anglesola i Tàrrega (Lleida)

LLEIDA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La manifestació de docents a Lleida ha tallat aquest dijous cap a les 11.20 hores l'A-2 a l'altura d'Anglesola i Tàrrega (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Fonts de Trànsit expliquen a Europa Press que els talls no estan generant retencions.
La vaga territorial docent es concentra aquest dijous a les comarques de Lleida, en una jornada en la qual s'espera saber si el sector accepta o rebutja el preacord amb la Conselleria d'Educació.