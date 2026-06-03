Els docents de Tarragona en vaga tallen l'entrada a la ciutat a l'N-340 pel riu Francolí

TARRAGONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
Els docents de Tarragona en vaga s'han concentrat a la plaça Imperial Tarraco i han tallat les entrades de la ciutat a l'N-340 pel riu Francolí aquest dimecres al migdia.
Els manifestants han cridat a votar 'no' al preacord en educació (una votació que acaba aquest dijous) i han demanat la dimissió de la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha informat el sindicat en vaga CGT.
Aquest dimecres els sindicats CGT i La Intersindical han convocat vagues educatives a Tarragona i les Terres de l'Ebre.