Els docents també tallen la C-55 a Manresa i la C-16c en Sant Fruitós (Barcelona)

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
Els docents en vaga han tallat la C-55 a Manresa i la C-16c a Sant Fruitós de Bages (Barcelona) aquest dimecres sobre les 7.43 hores, poc després de tallar l'A-2 a Soses i entre Lleida i Alpicat i la C-55 a Clariana de Cardener (Lleida) en la tercera jornada de protestes.
En la C-55 hi ha 5 quilòmetres de cues pel tall, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En aquesta jornada de vaga a l'Educació s'esperen talls i mobilitzacions a Lleida, Catalunya Central, Alt Pirineu i Aran.