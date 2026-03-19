Els docents també tallen la C-32 a Mataró i l'N-II a Tordera

GIRONA 19 març (EUROPA PRESS) -
La C-32 entre Mataró i Argentona (Barcelona) i l'N-II a Tordera (Girona) han quedat tallades aquest dijous cap a les 8.30 hores per la vaga de docents.
Arran de l'incident s'acumula 1 quilòmetre de cues a la C-32 i 2 quilòmetres a l'N-II, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
En aquesta quarta jornada de protestes de la vaga descentralitzada d'Educació s'esperen talls a les carreteres de Girona, el Maresme i el Vallès Occidental i Oriental.