Els docents també tallen la C-31 entre L'Hospitalet i El Prat i la C-59 a Moià (Barcelona)

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats de docents també han tallat la C-31 entre L'Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat i la C-59 a Moià (Barcelona) aquest dimecres sobre les 8.45 hores.
Sobre aquesta hora segueixen tallades la C-17 a Gurb, la C-55 a Manresa (Barcelona), l'N-II a Vilamalla (Girona) i la C-37 a Valls (Tarragona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els sindicats reivindiquen en aquesta jornada de vaga millores salarials, la recuperació del poder adquisitiu, l'ampliació de les plantilles de docents i menors ràtios, entre altres.