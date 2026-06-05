Els docents tallen la ronda Litoral de Barcelona a l'altura del cementiri de Montjuïc

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Un grup de docents en vaga ha tallat la ronda Litoral de Barcelona en tots dos sentits a l'altura del cementiri de Montjuïc aquest divendres cap a les 10.30 hores.
Arran de l'incident s'acumula 1 quilòmetre de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquest divendres els sindicats CGT, Ustec·Stes i La Intersindical han convocat una vaga a tot Catalunya després que els docents rebutgessin dijous el preacord educatiu.