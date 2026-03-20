Els docents tallen l'avinguda Diagonal en tots dos sentits a l'altura de la Zona Universitària

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
La cinquena jornada de vaga dels docents ha tallat l'avinguda Diagonal de Barcelona en tots dos sentits a l'altura de la Zona Universitària aquest divendres sobre les 7.58 hores.
El tall a la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron s'ha reobert sobre les 8.06 hores després de més d'una hora d'afectació, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
També s'ha aixecat el tall a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), al seu pas per la UAB, i el de l'A-2 entre Abrera i Esparraguera i el de la C-55 a Abrera (Barcelona).