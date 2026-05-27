Els docents tallen l'AP-7 a Altafulla i Girona i l'A-2 i la C-12 a Lleida

TARRAGONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
La vaga educativa de docents ha tallat en tots dos sentits l'AP-7 a Altafulla (Tarragona) i en sentit nord a Vilablareix (Girona), a més de l'A-2 i la C-12 en els dos sentits al seu pas per Lleida des d'aquest dimecres cap a les 10 hores.
En tots dos trams de l'AP-7 i a l'A-2 s'acumula 1 quilòmetre de cues, mentre que a la C-12 n'hi ha 3, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Aquest dimecres és la segona vaga educativa d'aquest cicle de mobilitzacions fins al juny i la quarta vaga educativa des de l'inici d'aquest curs.