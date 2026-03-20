Els docents tallen l'A-2 i la C-55 a Abrera i 4 trams de la Ronda de Dalt de Barcelona

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
La cinquena jornada de vaga de docents ha tallat l'A-2 entre Abrera i Esparraguera i la C-55 a Abrera (Barcelona) i 4 trams de la Ronda de Dalt de Barcelona aquest divendres des de primera hora.
A l'A-2, arran de l'incident, s'acumulen 3 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Dos dels trams tallats a la Ronda de Dalt són a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), just abans del Nus de la Trinitat, i un altre a l'altura de la Vall d'Hebron.