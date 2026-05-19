Els docents de Sabadell (Barcelona) entren a l'ajuntament durant la vaga

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
Els docents de Sabadell (Barcelona) han entrat aquest dimarts a l'ajuntament de la ciutat durant la sisena jornada de vaga del sector educatiu català, ha informat la CGT.
En aquesta sisena jornada la vaga és territorialitzada al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental (Barcelona).
Des d'aquest dimarts al matí, els docents del Vallès Occidental s'han manifestat als carrers de Granollers i Sabadell (Barcelona) per exigir al Govern un acord en el sector que suposi una millora de les condicions laborals dels professionals de l'educació i de la qualitat del sistema educatiu.