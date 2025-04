Els docents retreuen a Educació que "no és veritat" que no es perdran hores amb la fusió de ciències

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Ciències en Perill ha retret a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat que "no és veritat" que no es perdran hores amb la fusió de les matèries científiques a 1r de batxillerat i assegura que això repercutirà en els coneixements dels alumnes.

Ho ha dit una de les membres de la plataforma, Marta Ballot, en declaracions als periodistes aquest dimecres, després que la Conselleria hagi donat llum verda als canvis en el currículum del batxillerat per adequar-se a la normativa estatal i hagi justificat que aquesta decisió no suposa menys hores d'aprenentatges.

"Això no és real, això no és real. Evidentment tots els continguts no es poden donar", ha dit Ballot que ha retret al departament que li han donat arguments pedagògics per fer aquesta fusió i critica que no els escoltin i que tirin pel dret, en les seves paraules.