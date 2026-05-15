Els docents reclamen davant el PSC de Lleida millors condicions laborals

LLEIDA 15 maig (EUROPA PRESS) -
Els docents concentrats aquest divendres al matí davant els Serveis Territorials de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat a Lleida s'han manifestat fins la seu del PSC a la ciutat, on s'han tornat a concentrar per reclamar millors condicions laborals, durant la vaga educativa.
Convocats per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical, l'acció es produeix el quart dia de la vaga territorialitzada, que aquest divendres es duu a terme a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran.
Els participants cridaven consignes com 'Illa, Illa, Illa no volem calderilla' i 'Fora policia dels nostres centres', amb samarretes grogues (representatives de les protestes docents), xiulets i pancartes en les quals demanen més salari i menys ràtios.