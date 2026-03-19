Els docents ocupen les instal·lacions dels serveis educatius a Girona i Granollers (Barcelona)

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
El sindicat majoritari de l'educació a Catalunya, Ustec·Stes, assegura que els docents en vaga aquest dijous han ocupat les instal·lacions dels serveis territorials de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat a la ciutat de Girona, i també les dels serveis educatius de Granollers (Barcelona).
Fonts del sindicat informen a Europa Press que a l'edifici de serveis territorials de Girona hi ha unes 300 persones a l'interior, i que a Granollers són unes 20.
Es tracta de la quarta jornada de vaga territorialitzada i aquest dijous estan cridats el personal docent funcionari, l'interí, el que està en pràctiques i el laboral --incloent laboral docent, PAE i PAS-- del Maresme-Vallès Oriental, el Vallès Occidental i Girona, a més del personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta i centres públics d'altres titularitats.