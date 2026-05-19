Els docents es manifesten a Granollers i Sabadell (Barcelona) en la sisena jornada de vaga

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
Els docents del Vallès Occidental s'han manifestat als carrers de Granollers i Sabadell (Barcelona) per exigir al Govern un acord en el sector que suposi una millora de les condicions laborals dels professionals de l'educació i de la qualitat del sistema educatiu
En el cas de Sabadell, s'han dirigit durant la vaga a l'oficina del departament d'Educació de l'edifici dels Serveis Territorials del Vallès Occidental i ho han fet uns 10.000 docents, segons Ustec·Stes.
En aquesta sisena jornada la vaga és territorializada al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental (Barcelona).