Els docents es manifesten al centre de Barcelona per reclamar millores laborals i contra el preacord

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
Els docents catalans, convocats per la CGT, La Intersindical i COS, es manifesten aquest dimarts al passeig de Gràcia de Barcelona amb el lema 'No a les molles' per reclamar millores laborals i contra el preacord, dins la vaga territorialitzada al Consorci d'Educació de Barcelona i el Barcelonès.
Aquesta mobilització, que ha començat davant el Palau Robert, es produeix després del preacord assolit entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps, al qual la CGT i La Intersindical no donen suport.
Aquest acord està sent sotmès a consulta telemàtica i en les primeres 24 hores un 27,3% dels docents ja ha votat.