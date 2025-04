Els docents lamenten que Educació no incorpori la tercera hora de llengua a batxillerat

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -

Les plataformes DocentsCAT i DocentsCAT-CAST, de professors de Llengua Catalana i Literatura i Llengua Castellana i Literatura, han expressat el seu "profund desacord" amb que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat no hagi incorporat la tercera hora de llengua a batxillerat.

Ho han dit aquest dimecres en un comunicat després que el departament hagi donat llum verda als canvis en el currículum de batxillerat a Catalunya, que preveuen la fusió de les ciències a 1r, entre d'altres, per adaptar-ho a la normativa estatal.

Segons aquests docents, no incorporar la tercera hora de llengua "suposa un pas enrere en un moment en el qual el domini de la llengua --tant oral com escrit-- és més necessari que mai per garantir l'èxit acadèmic i professional dels joves".

"L'ensenyament de la llengua no és una qüestió menor: és una eina clau per a l'assoliment de qualsevol matèria, el pensament crític, la comunicació i la construcció de la ciutadania", diuen.

Han instat el departament a restituir la tercera hora de Català i Castellà a batxillerat i que s'obri un espai de diàleg real, en les seves paraules, amb el professorat: "Només escoltant els docents podrem construir una educació de qualitat i amb sentit".