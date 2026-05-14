Els docents es concentren davant la seu de la Generalitat a Girona

GIRONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Uns 8.000 docents de la província de Girona, segons el sindicat Ustec·Stes, s'han concentrat aquest dijous davant la seu de la Generalitat a Girona en el tercer dia de vaga del sector, que aquest dijous es territorialitza a Girona i la Catalunya Central.
Els concentrats han fet càntics a favor de la baixada de ràtios i l'augment de recursos per a l'educació.
Aquest mateix dijous s'ha reunit la taula sectorial amb els sindicats majoritaris i el departament a la seu de la Conselleria d'Educació de Barcelona, una trobada que ha acabat sense acord.