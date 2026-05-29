Els docents concentrats davant Educació tallen la Via Augusta

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
El grup de 40 docents concentrats davant la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat han tallat la Via Augusta a Barcelona aquest divendres a les 10.26 hores.
Ho fan al crit de 'Niubó escolta això és una revolta', 'El 0-3 no pot més' i 'Lluitant també estem educant'.
Des d'aquest divendres a les 10 hores té lloc la vuitena reunió de la taula sectorial del Departament entre els representants sindicals i la consellera Esther Niubó, en la tercera setmana de mobilitzacions educatives.