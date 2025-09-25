Els docents catalans demanen recuperar la tercera hora setmanal de filosofia a 1r de batxillerat

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La plataforma Docents de Filosofia de Catalunya ha presentat un escrit d'al·legacions a la Conselleria d'Educació i FP contra la reforma del currículum del batxillerat català, en què demanen recuperar la tercera hora lectiva setmanal de filosofia a 1r de batxillerat.
En un comunicat aquest dijous, asseguren que aquesta tercera hora es va eliminar el 2008 i que recuperar-la és "imprescindible per assegurar una formació filosòfica sòlida i coherent amb les exigències del currículum actual".
A més a més, assenyalen que Catalunya és "l'única comunitat autònoma que dedica menys de tres hores setmanals a la filosofia a batxillerat" i que això dificulta l'assoliment de competències crítiques i ètiques que consideren necessàries en l'actualitat.
Plantegen suprimir una franja d'optatives trimestrals de 1r de batxillerat (3 hores); reassignar-les a filosofia, a llengua catalana i literatura i a llengua castellana i literatura, que passarien de 2 a 3 hores setmanals cadascuna; i integrar les matèries de la franja suprimida dins una altra franja existent.
"Aquesta reforma no només és tècnicament viable, sinó que també està alineada amb les recomanacions de la Unesco i el Parlament, que han insistit des de fa anys en la necessitat de reforçar l'ensenyament de la filosofia com una eina fonamental per a una ciutadania lliure, crítica i compromesa", afegeixen.