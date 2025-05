Els docents catalans criden a no corregir les PAU contra la fusió de ciències a batxillerat

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

Els docents de ciències dels centres públics i concertats de l'ESO a Catalunya, a més de membres de diverses universitats, han cridat aquest dijous a no corregir les PAU en protesta per la fusió de les ciències a batxillerat, un canvi impulsat per la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.

En un comunicat, la plataforma Ciències en Perill explica que la decisió arriba coincidint amb l'obertura del termini per a la renúncia voluntària de la tasca de correcció, una funció que normalment assumeixen els docents funcionaris i voluntaris a canvi d'una compensació i dies de permís.

Critiquen la proposta de substituir les assignatures específiques de ciències per matèries de fusió i eliminar l'especialització actual, la qual cosa "compromet la preparació de l'alumnat i perjudica greument la seva continuïtat en estudis superiors de l'àmbit científic".

El món universitari alerta que l'alumnat ja té "mancances" en l'arribada als estudis superiors, i que reduir la profunditat dels continguts de ciències pot agreujar encara més aquesta situació.

Recorden que s'ha impulsat una petició a Change.org, que ja ha superat les 10.300 signatures, i assenyalen que no corregir les PAU "és una de les poques vies de pressió efectives que els queden" als docents.