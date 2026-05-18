Els docents de Barcelona es concentren davant la Sagrada Família amb pupitres i reclamen millors condicions

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Diversos centenars de docents de la ciutat de Barcelona s'han concentrat des de primera hora aquest dilluns davant la Sagrada Família amb pupitres i cadires a manera d''aula oberta' per reclamar millores en les condicions laborals i salarials en el sector.
Entre les reclamacions, els professors i educadors lamenten unes aules "superpoblades", la fallida de l'escola inclusiva, la manca d'inversió i uns salaris que consideren estancats, segons apunta el sindicat majoritari Ustec·Stes.
Aquest dilluns és el cinquè dia de vaga, la jornada de la qual fan els docents del Consorci d'Educació i del Barcelonès.