Els docents aixequen els talls a l'AP-7 a Barcelona, Tarragona i Girona i l'A-2 a Lleida

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
Els talls per la vaga docent s'han aixecat a tots els punts de l'AP-7, i també s'ha reobert l'A-2 a Lleida, segons informació del Servei Català de Trànsit (SCT) recollida per Europa Press aquest dimecres a la tarda.
Així, s'han aixecat els talls de l'AP-7 a Barcelona a Montornès del Vallès i la Roca del Vallès, a Tarragona a Altafulla, el Vendrell i Vila-seca i a Girona a Riudellots de la Selva i a Sant Julià de Ramis.
Davant les retencions derivades dels talls Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat i s'ha activat l'operativa territorial i la Creu Roja per oferir avituallament als conductors atrapats, a petició dels Mossos d'Esquadra, han informat via X.