Els disturbis a Barcelona després de la manifestació sobre habitatge es desplacen a la plaça Catalunya

BARCELONA 5 (EUROPA PRESS)
Els disturbis d'aquest dilluns per la nit a Barcelona després de la manifestació sobre habitatge s'han desplaçat a la plaça Catalunya, on han acabat els activistes des de l'encreuament del passeig de Gràcia-Gran Via.
Han cremat contenidors a diferents punts de la plaça, prop de l'acampada per l'habitatge que hi ha des de fa dies en el centre de la plaça.
Sobre les 22.45 han arribat diversos furgons dels Mossos d'Esquadra per dispersar els activistes i almenys una dotació de bombers per extingir contenidors que s'havien cremat.
MARXA ACABADA
Les primeres càrregues s'havien produït al final del recorregut de la manifestació sobre les 22.15, després del llançament d'ampolles de vidre i cadires d'una terrassa de bar cap al cordó policial, i poc després es van començar a cremar més de 10 contenidors.
Al voltant de les 21.30, i amb la manifestació desconvocada, part dels manifestants no sortien de la zona.
La manifestació havia reunit unes 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona i unes 120.000 segons els organitzadors.