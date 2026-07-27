Els directors de la pública atribueixen l'error de Pisa al fet que "no hi ha hagut control"

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya (Axia), Jordi Satorra, ha atribuït l'error en la mostra de les proves Pisa 2025, amb un índex d'alumnes exempts superior al màxim recomanat per l'OCDE, al fet que "no hi ha hagut control o ha estat deficient".
Ho ha dit en una entrevista de 3Cat aquest dilluns recollida per Europa Press, en la qual ha insistit que els centres educatius reben les instruccions i que el procés es valida per garantir que "les dades que s'estan aportant s'ajusten als paràmetres demandats".
"Això és el que sorprèn, els 51 centres no s'han equivocat tots alhora", ha recordat que el control s'exercia des del Consell Superior de l'Avaluació, ara l'Agència de l'Avaluació, i assenyala que s'està en un moment d'impàs, diu, perquè l'agència va començar a caminar el febrer o març del 2025, que és quan es preparen les proves.